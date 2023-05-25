حجز 1350 قرص صاروخ بمنزل تاجر مهلوسات بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة في وهران. من توقيف شخصين متورطين في ترويج الأقراص المهلوسة.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات عبر مكالمة هاتفية واردة من مركز العمليات بذات المجموعة. تفيد بنشاط المشتبه به في ترويج أقراص الصاروخ بحي النجمة.

كما أسفرت دورية للدرك الوطني بذات المنطقة عن الإيقاع بشخص متلبسا بحيازة 90 قرصا مهلوسا من نوع بريڨابالين او ما يعرف بالصاروخ.

واستكمالا للتحقيقات معه بمقر الفرقة كشف عن تواجد كمية أخرى من المهلوسات بمنزله. حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بتفتيش منزله تم ضبط 1350 قرص صاروخ وتوقيف متورطين آخرين.