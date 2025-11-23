حجز 13500 كبسولة “صاروخ” في بئر العاتر

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك ببئر العاتر بإقليم اختصاص مفتشية أقسام الجمارك ببئر العاتر. وبالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بالعقلة المالحة، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ، تقدر بـ 13500 كبسولة.





كما أسفرت العملية، إضافة إلى 13500 كبسولة، عن حجز دراجة نارية مستعملة كوسيلة نقل في عملية التهريب.



وتندرج هذه العملية في إطار الدور الحمائي الذي تضطلع به الجمارك الجزائرية في مكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية الصحة العمومية.

