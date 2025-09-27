حجز 14 قنطاراً من الدجاج غير صالح للاستهلاك

تمكن أفراد أمن دائرة العلمة بولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شاحنة وحجز 14 قنطارا من اللحوم البيضاء (دجاج) غير صالحة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت أثناء تنظيم عملية مراقبة ميدانية قام بها عناصر فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة العلمة. حيث تم توقيف مركبة نفعية بشارع الثورة وسط المدينة، وبعد إخضاعها للمراقبة والتفتيش. تبيّن أنها محمّلة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء (دجاج) دون وجود الوسم التعريفي لها، ليتم التنسيق مع المصالح المختصة. لغرض إخضاعها للمراقبة البيطرية، حيت بينت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري كون صاحبها لا يحوز على الشهادة الصحية البيطرية، عدم توفر الشهادة الصحية لوسيلة النقل، بالإضافة إلى انعدام شروط الصحة والنظافة الصحية مع عدم احترام سلسلة التبريد، ليتم حجز الكمية المقدرة بـ 14 قنطار وإتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصة .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملف جزائي ضد المخالف أحيل بموجبه إلى الجهات القضائية المختصة.

