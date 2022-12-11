حجز 14 كلغ زطلة بكل من عين الدفلى والبليدة

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى من توقيف جماعة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.

وتمت الإطاحة بهذه العصابة إثر ورود معلومات لمصلحة فرقة البحث والتدخل، تفيد بنشاط مشبوه لمجموعة تتكون من 4 أشخاص على مستوى المدينة.

ليتم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المتورطين الأربعة، وحجز9 كلغ من الكيف المعالج.

وبولاية البليدة، نجحت فرقة قمع الإجرام بأمن الولاية من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص تروج المخدرات .

وتم على إثر هذه العملية ضبط 05 كلغ من الكيف المعالج بحوزة الموقوفين.