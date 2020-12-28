حجز 140 قنطار من خليط النخالة والذرة بمعسكر  

قامت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية خلوية التابعة لدائرة البرج، من حجز 140 قنطار من خليط مادتي النخالة والذرة.

العملية تمت على إثر دورية أيضا عبر إقليم الوحدة، بالضبط على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي تيغنيف والبرج.

وبعد توقيف وتفتيش شاحنة من نوع “اسيزي”،كانت قادمة من ولاية غليزان، باتجاه ولاية البيض، عثر على متنها السلعة السالفة الذكر.

وتم حجز الكمية وتسليمها لمصالح أملاك الدولة بتيغنيف تبعا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة تيغنيف.

وتمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم 3 بتغنيف بولاية معسكر، من حجز 1968 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع.

العملية تمت على اثر دورية على مستوى الطريق الوطني رقم 91 في شطره الرابط بين بلديتي تيغنيف و وادي الأبطال.

ولفت انتباه الأمن سيارة نفعية من نوع مازدا مغطاة، حيث عند مشاهدة سائقها لعناصر الدورية، أوقف سيارته ولاذ بالفرار.

وبعد مراقبة المركبة وتفتيشها، تم العثور على المحجوزات السالفة الذكر، أين تم تسليمها لمصالح أملاك الدولة بتيغنيف.

وتعمل ذات المصالح الأمنية، على البحث على المشتبه فيه، من أجل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.