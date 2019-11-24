حجز 1400 قرص مهلوس ومخدرات وأسلحة خطيرة في عنابة

أخبار الجزائر
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حجز 1400 قرص مهلوس ومخدرات وأسلحة خطيرة في عنابة
بقلم طه بن سيدهم

نجحت قوات الأمن الحضري الرابع بعنابة، في الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة على مستوى حي واد الذهب و8 مارس.

العملية أفضت إلى حجز كمية 1400 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام، ومنها مؤثرات نادرة.

بالإضافة إلى كمية تقدر بحوالي كيلوغرام من المخدرات على شكل صفائح، معدة للترويج.

وكذا أسلحة بيضاء محظورة يتم إستغلالها في الإعتداء على المواطنين، منها الشماريخ كبيرة الحجم وأسلحة الصيد البحري، ومبالغ مالية من عائدات البيع.

وقد تمكنت أيضا قوات الأمن الحضري الرابع من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 25 و30 سنة، سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.


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