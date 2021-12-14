حجز 1410 كلغ لحوم ديك رومي في مداهمة لمذبح سري بوهران

تمكنت عناصر من مديرية التجارة و ترقية الصادرات بوهران بالتنسيق مع الدرك الوطني ليغمراسن الي جانب المصالح البيطرية من احباط تسويق أكثر من 1 طن وأكثر من 400 قنطار لحوم بيضاء من نوع ديك رومي غير صالحة للاستهلاك.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود مذبح سري على مستوى منطقة الروشي بوهران تم على اثرها مداهمة المحل أين تم ضبط كميات معتبرة من لحوم الديك الرومي مذبوحة غير منزوعة الراس مقدر وزنها بـ 1410 كلغ تبين بعد معاينتها انها غير صالحة للاستهلاك البشري وصاحبها لا يحوز على اية وثيقة تثبت ممارسه للنشاط.

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من حجز 59150 كيس شمة مقلدة. وجاءت هذه العملية، في إطار محاربة التجار غير الشرعيين ومكافحة الغش التجاري وتقليد السلع.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالشلف من حجز أزيد من 59150 كيس شمة مقلدة من مختلف الأنواع مصنوعة بطريقة غير قانونية، قصد بيعها و ترويجها في الأسواق المحلية.

كما جاءت هذه العملية النوعية، إثر الاستغلال الجيد لمعلومات واردة لذات الفصيلة، مفادها وجود شخص يحوز على كمية معتبرة من مادة التبغ بطريقة غير قانونية بمستودع داخل منزل.

ليتم على الفور التنقل إلى عين المكان وبعد التفتيش الجيد تم ضبط وحجز كمية معتبرة من مادة الشمة.

كما قدرت كمية المحجوزات، بــ 59150 كيس شمة مقلدة، والتي كانت جاهزة للتداول بالأسواق والمحلات التجارية.

هذا وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات القضية وتحديد أفراد الشبكة.