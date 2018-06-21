حجز 145 كلغ من اللحوم الفاسدة كانت موجّهة للإستهلاك بسكيكدة

تمكّنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، من حجز 145 كغ من اللحوم الفاسدة من مختلف الأنواع.

وحسب مصادر النهار، فإنّ الكمية قدّرت بـ 145 كغ منها البيضاء 57 كلغ ، نقانق 39 كلغ ، كبدة 31 كلغ ، شحم 17 كلغ غير صالحة للإستهلاك.

تعود وقائع القضية عند قيام عناصرالشرطة على مستوى حي الممرات بوسط مدينة سكيكدة.

أين أسفرت العملية عن حجز كميات معتبرة من اللّحوم البيضاء والحمراء والكبد والمرقاز تنبعث منها روائح كريهة.

وتشكل خطرا على صحّة المستهلكين، والتي كانت موجّهة للبيع بأحد المطاعم المختصة في بيع الشواء .

وحسب ذات المصادر، فإنّ مصالح الشّرطة وبالتنسيق مع مديرية التجارة ومفتشية العمل قامت باتخاذ الإجراءات القانونية.

من أجل معاينة اللّحوم المحجوزة، أين أكّدت نتائج الخبرة المنجزة من قبل المصالح المعنية أنّها غير صالحة للإستهلاك البشري.