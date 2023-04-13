حجز 1498 طنًا من المواد الاستهلاكية الفاسدة في 5 ولايات

أعلن المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات لوهران، جيلالي سبوعي، عن حجز أعوان الرقابة التابعين لقطاع التجارة، لـ 1498 طنًا من المواد غير صالحة للاستهلاك عبر 5 ولايات غربية منذ بدء شهر رمضان.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، قال سبوعي أنّ “أعوان مراقبة النوعية وقمع الغش بولايات وهران ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان وسيدي بلعباس قاموا خلال هذه الفترة ب 5.700 تدخل”.

وأضاف أنه نتج عن هذه التدخلات معاينة 1.046 مخالفة وتحرير 964 محضر للمتابعة القضائية. مع حجز مواد غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت ب 1.498 طنا بقيمة مالية تقارب 9ر4 مليون دج.

وشملت المحجوزات، مواد غذائية واستهلاكية متنوعة من بينها كمية من اللحوم غير مطابقة لشروط النظافة والاستهلاك البشري.

ومكّنت تدخلات أعوان مصالح مراقبة الممارسات التجارية البالغ عددها 7.441 تدخلا من تسجيل 1.463 مخالفة. وتحرير 1.396 محضرا للمتابعة القضائية. والكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة قدرت قيمته بـ 29.8 مليون دج.

وشكّلت مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات نسبة 15ر63 بالمائة من مجمل مخالفات الممارسات التجارية خلال ال 20 يومًا الأولى لشهر رمضان ثم معارضة الرقابة بنسبة 4.44 بالمائة أي 65 مخالفة.