حجز 15 ألف علبة سجائر مهربة و18 كيس تبغ بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن براقي من توقيف شخصين وحجز كمية من السجائر والتبغ.

وحسب بيان لأمن الجزائر، تتراوح أعمار المشتبه فيهما، ما بين 35 و40 سنة، ضالعين في قضية التهريب والتقليد وتزوير منتوج موجه للاستهلاك البشري.

بالإضافة إلى التهرب الضريبي وعدم الفوترة، وممارسة نشاط تجاري دون قيد عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب.

وتمت قضية الحال، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا. وبعد تنفيذ أذونات التفتيش وتمديد الإختصاص مكنت عناصر ذات الفرقة من ضبط وحجز 15403 علبة سجائر من مختلف العلامات جلها محل تهريب.

بالإضافة إلى 18400 كيس تبغ للترشق معظمها مقلدة، و304 وحدة معسل، وآالة عد النقود، وصاعق كهربائي. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية فاق 576 مليون سنتيم.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.