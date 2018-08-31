حجز 15 ألف و496 قارورة خمر بمسكن فوضوي في وهران

حجزت عناصر من مجموعة الدرك الوطني بحاسي بونيف في وهران 15 ألف و496 قارورة خمر خلال مداهمة لمنزل مشبوه بالمنطقة.

العملية التي نفذتها المصالح بوهران بنجاح واحترافية تمت بعد تلقيها معلومات تفيد بتحركات مشبوهة لشخص يقوم بترويج المشروبات الكحولية.

بعد تحويله لمسكنه الفوضوي بمنطقة حاسي بونيف التابعة لدائرة بئر الجير إلى محل غير شرعي لبيع وترويج المشروبات الكحولية.

حيث وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بالتفتيش تم العثور على ما مقداره 15 ألف و496 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

فيما تم توقيف المتهم في القضية وتحويله إلى مقر الدرك الوطني بحاسي بونيف لاستكمال التحقيقات معه.

قبل تقديمه أمام الجهات القضائية للبث في قضيته.