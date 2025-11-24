حجز 15 ألف أورو لدى مسافرين في مطار عنابة

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين مطار رابح بيطاط عنابة من القيام بعمليتين نوعيتين بعد استغلال نظام المعلومات للجمارك، من حجز مبالغ من العملة الأجنبية غير مصرح بها تقدر بـ 15.000 أورو.

وكانت عملة الأورو بحوزة مسافرين اثنين حاولا مغادرة التراب الوطني نحو مدينة إسطنبول. العملية تم تحقيقها في إطار تطبيق التشريع الخاص بقمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتذكّر المديرية العامة للجمارك جميع المسافرين بأن التصريح بالمبالغ من العملة عند الدخول الى الإقليم الوطني إجراء بسيط وشفاف. يهدف فقط إلى احترام التنظيمات المعمول بها، دون أي صعوبات أو متاعب — فقط صرّح بما تحمله من عملة، وستسافر بكل طمأنينة.

