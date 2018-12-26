حجز 15 صاروخ جو-أرض وقنابل يدوية ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار مخبأ للأسلحة والذخيرة، أسفر عن حجز صواريخ ومتفجرات وقنابل يدوية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، حجزت ذات المصالح مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و(15) صاروخ جو-أرض عيار 57 ملم و(20) قنبلة يدوية و(20) مفجرا

كما تمكنت مفرزة أخرى للجيش، من حجز (04) قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى.

ومن جهته أوقف عناصر الدرك الوطني بميلة مروج مخدرات بحوزته (528) قرص مهلوس.

في حين تم توقيف (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تندوف وتلمسان.