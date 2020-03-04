حجز 150علبة معسل مهربة من تونس بالطارف

أخبار الجزائر
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حجز 150علبة معسل مهربة من تونس بالطارف
بقلم محمد بن كموخ

حجز عناصر الأمن العمومي، والفرقة الاقتصادية والمالية للطارف 150 علبة، و70 كيس من وزن كيلوغرام من المعسل، و15 علبة سجائر.

وحسب ذات الجهة، فإن التبغ المحجوز، من صنع أجنبي، ومجهول المصدر، كان أصحابه بصدد إدخاله للتراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وجاءت العملية، إثر إستغلال الشرطة لمعلومات، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص التحضير لإدخال التبغ بطريقة غير شرعية، ليلا.

واستغل هؤلاء الأشخاص، حافلة للنقل الجماعي للمسافرين، حيث تم نصب حواجز مراقبة فجائية للقبض عليهم.

واسفرت العملية على توقيف الحافلة، مع ضبط وحجز التبغ من مختلف الأنواع، كانت مخبأة بإحكام داخل أكياس، وتوقيف شخصين.

وبينت العملية تورط شخصين آخرين، ليتم توقيفهما، حيث أنجز ضدهم ملف قضائي، قدموا بموجبه أمام محكمة الطارف.

وبعد إحالتهم على جلسة المثول الفوري، تم تحديد جلسة محاكمة للمتهمين، برمجت لاحقا.


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