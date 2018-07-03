حجز 1500 كلغ من الكوكايين داخل سفينة إسبانية

تمكنت السلطات الإسبانية من حجز1500 كلغ من الكوكايين داخل سفينة بالقرب من جزر الأزور البرتغال.

وقد تمت العملية من طرف مجموعة العمليات الخاصة GEO أين تم ضبط 1500 كلغ وتوقيف طاقم المتكون من 3 افراد .

وحسب الشرطة الأسبانية فإن الافراد الذين تم القبض عليهم من جنسية أمريكي واحد واثنان من الكرواتيين .

كما اشار ذات المصدر إلى أن السفينة كانت تحمل علم هولندي وتأتي من كولومبيا ، وتم إداخلها اليوم الثلاثاء إلى ميناء كاديز الإسباني.

حيث تم العثور بالإضافة للكوكايين على مبلغ 5000 يورو نقدًا ، وبندقية من 10 خراطيش وعدة أجهزة كمبيوتر للتواصل عبر الأقمار الصناعية.