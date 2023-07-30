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أخبار الجزائر

حجز 1500 كيس من الحليب المدعم في العاصمة

بقلم نادية بن طاهر
حجز 1500 كيس من الحليب المدعم في العاصمة
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تمكنت فرق الرقابة للمفتشية الاقليمية للتجارة بالرويبة في العاصمة، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني أمس السبت، من حجز كمية أكياس مادة الحليب المبستر المدعم.

وتأتي هذه العملية، في إطار متابعة مسار شبكة توزيع مادة حليب الاكياس المبستر المدعم.

وتقدر الكمية المحجوزة، بـ1500 كيس سعة واحد لتر بقيمة إجمالية تقدر بـ31500 دج.

وتم العثور على هذه الكمية، على مستوى نقطة مراقبة لفرقة الدرك الوطني على الطريق السريع الرابط بين بلديتي الرويبة والدار البيضاء.

وكانت الكمية محملة في شاحنة كانت بصدد تحويلها إلى وجهة أخرى غير مرخص لها. هذا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها ضد المعني.

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