حجز 1500 موعد طلب تأشيرة نحو فرنسا في أقل من 24 ساعة

تم حجز جميع المواعيد المحددة لشهر أفريل 2018 والمقدرة بـ1500 موعد بالنسبة لتأشيرات شينغن، خلال يوم واحد امس الاحد،

أي فور فتح اجراء الحصول على مواعيد عبر موقع “في أف أس غلوبال” (VFS Global)،

حسبما جاء اليوم الاثنين، في بيان صحفي لسفارة فرنسا بالجزائر، التي أكدت ان مواعيد جديدة خاصة بشهر أفريل سيتم فتحها عبر موقع “في أف أس غلوبال” (VFS Global) خلال شهر مارس المقبل.

وذكر البيان أنه “قصد التأكد من السير الحسن للإجراء الجديد للحصول على مواعيد مع الدفع المسبق للتكاليف عبر موقع “في أف أس غلوبال”،

قامت القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة، أمس الأحد بفتح 1500 موعد لشهر أبريل المقبل وتم حجزها بالكامل”.

وأوضح ذات المصدر أن “هذه المواعيد يجب تأكيدها على الأكثر يوم 10 جانفي 2018 من خلال دفع تكاليف الخدمة (3600 دج)،

وذلك لدى إحدى الوكالات المرخصة لبنك القرض الشعبي الجزائري، بحيث يمكن ايجاد القائمة على موقع “في أف أس غلوبال”.

وأشارت سفارة فرنسا الى أن “في أف أس غلوبال”، ستفتح مواعيدا جديدة خاصة بشهر أفريل خلال شهر مارس المقبل.

وبالنسبة للأشهر المقبلة سيبقى الاجراء الحالي ساري مع “تي أل أس كونتاكت” (TSL Contact)، الشريك الحالي.

ومن جهة أخرى، أضاف بيان سفارة فرنسا أن “القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة، قد طلبت من “تي أل أس كونتاكت”،

فتح آلاف المواعيد بالنسبة لشهري جانفي وفيفري ثم لشهر مارس 2018″.

ويجدر التذكير أن سفارة فرنسا بالجزائر العاصمة قامت بتغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات وذلك ابتداء من 9 أفريل المقبل.