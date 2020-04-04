حجز 1505 كلغ من السميد كانت موجهة للبيع عن طريق المضاربة بالقالة

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بالقالة ولاية الطارف من حجز كمية معتبرة من مادة السميد قدرت ب 113 كيس كانت موجه للبيع عن طريق المضاربة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قدر وزن الكمية المحجوزة بـ 1505 كلغ، من 88 كيس سميد وزن 10 كلغ و 25 كيس سميد وزن 25 كلغ.

وجاءت العملية بفضل استغلال معلومات وردة الى المصلحة الأمنية من طرف مواطنين مفادها وجود تاجر بصدد التحضير لبيع السميد عن طريق المضاربة في السعر.

ويختار التاجر زبائنه مسبقا مع إعطاء لكل زبون وصل على ان يتم تسليم السلعة بعد تحديد لهم الزمان والمكان.

وأضاف البيان أنه تم ترصد التاجر وضبطه في فترة متأخرة من الليل وفي مكان خال من المارة على متن مركبة تجارية عثر بداخلها على كمية معتبرة من مادة السميد قدرت بـ 113 كيس.

أين تم حجز الكمية، و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حقه أنجز له ملف قضائي قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة لمحاكمته على الأفعال المنسوبة له.