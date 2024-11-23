حجز 159 ألف كيس من الشمة المقلدة بالعاصمة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، في عمليات متفرقة، من الإطاحة بعصابات صناعة والغش في مادة تبغ الترشق “شمة مقلدة”.

وحسب بيان لذات المصالح، تمكنت كل من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس، وفرقة الدرك الوطني بالمنطقة الصناعية الرويبة في عمليتين متفرقتين من حجز ما يقارب 636 علبة كارطونية تحتوي على 159.000 كيس من الشمة المقلدة. حيث تقدر القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات ب 2 مليار سنتيم.

وتمت كلتا العمليتين، عن طريق معلومات تحصل عليها أفراد مصلحة البحث والتحري والفرقة الإقليمية بالـمنطقة الصناعية بالرويبة مفادها وجود شاحنة وسيارة نفعية نوع ماستار. محملتين بكمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة.

ليتم توقيف 5 أشخاص وحجز الشاحنة والسيارة النفعية، وحجز كل السلع المغشوشة.

وتم تقديم المتورطون في قضية الحال، أمام الجهات القضائية المختصة، فور الإنتهاء من التحقيق.