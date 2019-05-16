حجز 159 قطعة من فلاش ديسك خاص بالسيارات بتبسة

تمكن عناصر فرقة فحص المسافرين للجمارك بالمركز الحدودي بوشبكة بتبسة، من حجز عتاد حساس، تمثل في 159 قطعة من فلاش ديسك خاص بالسيارات.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، اليوم الخميس، فقد كانت هذه الأخيرة، مخبأة بإحكام داخل تجاويف السيارة، وكذلك داخل العجلة الإحتياطية.

حيث تم العثور عليها بحوزة مسافر، أول أمس، كان بصدد إتمام إجراءات الخروج من التراب الوطني.