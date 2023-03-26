حجز 159 كلغ من اللحوم الحمراء “فاسدة” في وهران

كما جاءت العملية، إثر نقطة مراقبة للمركبات من طرف عناصر الشرطة على مستوى حي محور الدوران الباهية. أين تم توقيف المركبة السالفة الذكر غير مهيأة (التبريد). وبعد إخضاعها لعملية التفتيش والمراقبة ضبط بداخلها كمية من اللحوم الحمراء الموجهة إلى الاستهلاك البشري. في غياب شروط النظافة والتبريد، وبدون رخصة طبية. وبعد معاينتها من قبل لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، المنظمة الولائية لحماية المستهلك. وكذا الطبيب البيطري لبلدية وهران، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك ،أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق الشاحنة في هذا الشأن.

وتمكنت مصالح أمن قسنطينة، بالتنسيق مع الدرك والجمارك والمكتب البلدي للصحة، أمس السبت، من إتلاف كميات كبيرة من لحوم وأحشاء أغنام فاسدة. وجاءت العملية بعد نصب نقطة مراقبة فجائية على مستوى محور الدوران بالمدخل الغربي لمدينة عين أعبيد.

كما أشار بيان المصلحة ذاتها، إلى أن العملية جاءت بعد مراقبة شاحنة تبريد محملة بأغنام مذبوحة بطريقة غير شرعية. مقدرة بـ 51 أنثى (بوزن 1530 كغ) رأس، بالإضافة للأحشاء (بوزن 800 كغ). وعند مراقبة اللحوم من قبل المصالح المختصة رفقة الطبيب البيطري تأكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. ليتم حجزها و إتلافها، ومباشرة الإجراءات القانونية بالخصوص من المصالح المختصة.

في حين، تأتي الخرجة في إطار البرنامج المسطر من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال الشهر الفضيل. لمكافحة مختلف أشكال المساس بالصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا من المستهلكين بهاته المناسبة.