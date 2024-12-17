حجز 1590 قرص مهلوس بمطار سطيف

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى مطار سطيف الدولي “8 ماي 1945”. التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسطيف، يإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، في ثلاث عمليات متفرقة، من حجز 1590 كبسولة مهلوسة. تم ضبطها مخبأة بأمتعة ثلاث مسافرات عبر رحلات جوية مختلفة.

العملية جاءت في إطار ممارسة مهام الرقابة الجمركية على الحركة الحدودية للمسافرين من وإلى أرض الوطن. كما أن العمليات المحققة تؤكد التجنّد التام والجاهزية القصوى لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية