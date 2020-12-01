حجز 16 ألف قرص مهلوس وتوقيف 3 أشخاص متورطين بالقضية في أدرار

أحبطت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية ادرار، عملية بيع وترويج واسعة لكمية معتبرة من المخدرات.

والمتمثلة في أقراص مهلوسة، حيث تم حجز 16 الف قرص مهلوس من ريفوتريل 2 ملغ وتوقيف ثلاثة اشخاص متورطين في هذه القضية الى جانب حجز مبلغ مالي قدر بـ150 الف دج كعائدات بيع.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال لمعلومات مفادها التحضير لصفقة بيع وشراء كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، ليتم تفتيش المكان الذي ستتم فيه العملية.

ليعثر داخل المسكن على 16 ألف قرص مهلوس، مع حجز دراجة نارية ومركبة كنت تستعمل لنقل وتوزيع هذه السموم وكذا مجموعة من الهواتف النقالة.

كما تم تقديم وإحالة الاشخاص المتورطين على الجهات القضائية يوم امس، بمحكمة ادرار لإيداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم لاحقا.



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