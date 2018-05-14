حجز 160 قنطار من الدجاج الفاسد في خنشلة

حجزت مصالح الدرك الوطني ببلدية انسيغة بولاية خنشلة 160 قنطارا من لحم الدجاج الفاسد.

وحسب ذات الهيئة فقد تم إستغلال معلومات تفيد بوجود مرآب بدوارالجحفة ببلدية انسيغة بالذبح الغير الشرعي للدجاج الموجه للاستهلاك البشري.

أين باشرت ذات المصالح الإجراءات القانونية مع الجهات القضائية تم حجز 680 دجاجة مذبوحة بطريقة غير شرعية.

حيث يقدر وزنها يقدر وزنها بـ 160 قنطار وقدرت قيمتها المالية الإجمالية بـ 480 ألف دج بالإضافة إلى حجز الوسائل المستعملة في ذلك.

وقد تم تقديم المشتبه فيه، للجهات القضائية المختصة إقليميا .