حجز 165 صفيحة كيف بحوزة بائع سيارات بمتليلي بغرداية

تمكنت عناصر أمن دائرة متليلي من الإطاحة بشبكة خطيرة لتخزين و ترويج المخدرات بطلها شخص يبلغ من العمر 42 سنة يموه نشاطه الإجرامي من خلال المتاجرة في السيارات.

و حسب رئيس أمن دائرة متليلي عميد الشرطة منصر عمر فإن استغلال المعلومات وعمليات التحري على نشاط هذا الشخص المشبوه أكدت تورطه في المتاجرة بالمخدرات.

ليتم التركيز عليه ووضعه تحت المراقبة الدورية إلي أن تم التأكد من نقله كمية من المخدرات ليتم نصب كمين محكم له و توقيفه داخل سيارة من نوع بيجو بارتنار.

عقب تفتيشها تفتيش دقيق اين تم العثور علي شحنة من المخدرات فاقت كميتها 14 كلغ علي شكل صفائح عددها 145 صفيحة.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية واستخراج إذن بالتفتيش لمنزله ليتم العثور علي 20 صفيحة أخرى بوزن قارب 2 كلغ.

إضافة إلي 4 هواتف نقالة و مبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمخدرات ليتم تعميق التحقيق مع الموقوف لكشف باقي أفراد العصابة

وبعد استكمال التحقيقات مع المشتبه به تم تحويله الي وكيل الجمهورية لذي محكمة متليلي بتهم متعددة من بينها تكوين جمعية اشرار و الحيازة والتخزين و الشحن والنقل للمخدرات بطريقة غير مشروعة للمخدرات.

حيث تم تحويله لقاضي التحقيق الذي أمر بايداعه الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.