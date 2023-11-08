حجز 1656 قرصا مهلوسا في عمليتين متفرقتين بوهران

تمكنت عناصر من شرطة وهران في عمليتن متفرقتين من حجز 1656 قرص مهلوس. وقرابة 01 كلغ من المخدرات مع توقيف 9 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا آخرين محل بحث.

العملية الأولى عالجتها فرقة البحث والتدخل bri، مكنت من توقيف 5 أشخاص. كانوا يتخذون من مساكنهم وكرا لتخزين هذه السموم وترويجها وسط الأقاليم الحضرية. لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية والإستعلاماتية مكنت من تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم قبل توقيفهم. أين تم حجز 1585 قرصا مهلوسا بالإضافة مركبتين ودراجة نارية.

العملية الثانية نفذتها عناصر من الأمن الحضري 21 تم الإطاحة خلالها بشبكة أخرى مختصة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري. أسفرت عن توقيف 4 أشخاص مسبوقين قضائيا مع حجز قرابة 01 كلغ من الكيف المعالج و 71 قرصا مهلوسا الي جانب مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 16500دج، اسلحة بيضاء محظورة ودراجة نارية كانت تستخدم في نقل هذه السموم.