حجز 167 خرطوشة سجائر وسيارة مزورة بميناء سكيكدة

تمكن أعوان الجمارك بميناء سكيكدة اليوم من حجز 167 خرطوشة سجائر من نوع مارلبور على متن باخرة ” الجزائر 2″.

العملية تمت خلال معالجة الباخرة ” الجزائر 2″ اثناء مغادرتها لميناء سكيكدة باتجاه ميناء مارسيليا بفرنسا.

أين تم تاضبظ 167 خرطوشة سجائر من نوع مارلبور وكانت مخبأة باحكام داخل تجاويف سيارة من نوع اودي Q7 ذات ترقيم جزائري.

وقدرت غرامتها الجمركية بحوالي 1225000 دج مع حجز البضاعة والسيارة.

كما تمكنت من حجز سيارة اخرى من نوع بيجو 406 ذات ترقيم اجنبي تم تغيير هيكلها.

للاشارة فإن الباخرة المذكورة كان على متنها 207 سيارة و266 مسافر.