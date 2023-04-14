حجز 1690 طنًا من السلع الفاسدة منذ بدء رمضان

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن حجز 1690 طنًا من السلع غير المطابقة وغير الصالحة للاستهلاك في الـ20 يومًا الأولى من شهر رمضان.

وحسب حصيلة لوزارة التجارة، بلغت قيمة السلع المحجوزة والمقدرة بـ1690 طنا، 100،23 مليون دينار.

كما أوضح البيان، أن الفترة الممتدة من 23 مارس الأخير إلى 11 أفريل الجاري، شهدت 120.425 تدخلاً، أفضت الى معاينة 20.523 مخالفة وتحرير 19.921 محضر رسمي للمتابعة القضائية.

وقدّر المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة بـ 6.248،6 مليون دينار، بالإضافة إلى تسجيل 977 عينة مقتطعة. مع اقتراح الغلق الاداري لـ 887 محلاً تجاريًا.

وتتوزع هذه الحصيلة على عدد من مجالات التدخل، وتتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية .

وفيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، تمّ تسجيل 55.363 تدخلاً نتج عنه معاينة 8408 مخالفة. وتحرير 7736 محضر رسمي للمتابعة القضائية. مع اقتراح الغلق الإداري لـ 271 محلاً تجاريًا.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة و غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها 1.690طن بقيمة 89،13 مليون دج.

أما السلع غير المطابقة والصالحة للاستهلاك، فتمّ تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة.

أما بخصوص اللحوم غير المطابقة، فتمّ توجيهها إلى حظيرة الكلاب الضالة ومحجر الحيوانات ومركز تنظيف وترويض الكلاب وحدائق الحيوانات.

طبيعة المخالفات المسجلة

وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة، فتمثلت أساسًا في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية. وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، وانعدام الرقابة الذاتية.

كما تمثلت أيضًا طبيعة المخالفات المسجلة في عدم احترام درجات الحفظ، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك. وحيازة وبيع مواد غير مطابقة، فضلا عن مخالفات أخرى.

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تمّ تسجيل 65.062 تدخل نتج عنه معاينة 12.356 مخالفة. وتحرير 12.185 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع اقتراح غلق 616 محلاً تجاريًا.

وسمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ6.248،5 مليون دج وحجز سلع بقيمة 11،10مليون دج.

أما بالنسبة لطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، وعدم الفوترة. وعدم القيد في السجل التجاري، ومعارضة الرقابة.

كما تمثلت طبيعة المخالفات أيضًا في عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، وممارسة أسعار غير شرعية.

فضلاً عن مخالفات أخرى منها (عدم الاشهار البيانات القانونية، ممارسات تجارية غير نزيهة. وممارسات تدليسية، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري).