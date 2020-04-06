حجز 17 قنطار من السمك الفاسد بالمدية

تمكنت فرق الدرك الوطني بسيدي نعمان بالمدية من حجز 17 قنطار من السمك الفاسد.

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، مساء امس الأحد، بسيدي نعمان من حجز 17.37 قنطار من مادة السمك الفاسد الموجهة للاستهلاك البشري.

وأفادت مصالح الدرك الوطني أن الحمولة ضبطت في نقطة تفتيش على متن مركبة غير مجهزة، كانت قادمة من ولاية عنابة متجهة إلى ولاية سيدي بلعلاس من أجل بيعها.

وإثر ذلك تم تحرير جنح تمثلت في عرض منتوج فاسد للاستهلاك وعدم إجراء المطابقة المسبقة للمنتوج وعدم ضمان وتعريض المواد الإستهلاكية للاتلاف عند تحويل والنقل بواسطة عوامل بيولوجية أو فزيائية أو كميائية

كما تم تقديم جميع الاطراف صباح اليوم إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية.