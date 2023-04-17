حجز 1700 قارورة مشروبات مُنتهية الصلاحية في عنابة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي سيدي عمار بعنابة، من حجز 1709 قارورة من المشروبات غير كحولية و غير غازية من مختلف الأذواق منتهية الصلاحية موجهة للاستهلاك البشري.

وتمت هذه العملية، بالتنسيق مع مصالح التجارة، في إطار حماية صحة المستهلك ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية، حسب بيان لأمن الولاية.

كما حجزت ذات المصالح، كمية من مسحوق مواد أولية منتهية الصلاحية .

وتم ضبط المحجوزات داخل ورشة لإنتاج وبيع المشروبات غير الغازية، كائنة بقطاع الاختصاص.

كما تمكنت المصلحة من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية إنتاج وعرض للبيع منتوجات غذائية منتهية الصلاحية.

للإشارة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.