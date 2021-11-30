حجز 1740 قرص صاروخ بعد تفكيك شبكة تروج المهلوسات بوهران

فككت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران شبكة إجرامية تروج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ليتم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و37 سنة وحجز 1740 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين 300 ملغ.

وتمت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بتحويل أفراد الشبكة مساكنهم كاوكار لتخزين هذه السموم.

حيث وبعد مراقبة وترصد لتحركاتهم المشبوهة واستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية تم توقيفهم على مستوى أحد الأحياء الشعبية.

وقد أسفرت عملية الشرطة عن حجز 1740 قرص صاروخ وكمية من المخدرات قدر وزنها بـ 303.3 غ من الكيف المعالج ومبلغ 72500 دج يعتبر من عائدات الترويج ومركبة تستعمل لنقل وترويج هذه السموم.

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تمكنت عناصر من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو في وهران. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة سيارات الأجرة والكلوندستان عبر مختلف ولايات الوطن بعد الاعتداء على أصحابها باستعمال أسلحة بيضاء.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات وشكاوى الضحايا. وأسفرت بعد تحريات موسعة وخطة عمل محكمة التنفيذ. من الإطاحة بـ 9 أشخاص متورطين من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و60 سنة. وقد تم إسترجاع 3 سيارات وحجز 3 أخرى كانت العصابة تستعملها في تنفيذ عملياتها الإجرامية. فيما تم حجز أيضا مبلغ 13 مليون سنتيم، 7 هواتف نقالة وسلاح أبيض محظور.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ارزيو. عقب استكمال التحقيقات بعد متابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار مع السرقة بتوفر ظرف الليل والعدد، استحضار مركبة والاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء.