حجز 1750 مشروب كحولي بالمحمدية في معسكر

وضعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمقر الأمن الحضري الخارجي بضاحية أولاد مالك بجنوبي مدينة المحمدية في ولاية معسكر يدها على شحنة من المشروبات الكحولية كانت محل تسويق منتصف هذا الأسبوع .

و استهدفت عملية الحجز الأولى منطقة الشادلي رقم 01 بتمكن ذات المصالح من مداهمة مسكن بعد الحيازة على إذن بالتفتيش متاخم لمحيط مقبرة و حجز نحو 1300 مشروب كحولي مختلفة الأنواع و الأحجام بعد أن تعذر رصد صاحب المسكن البالغ من العمر 29 سنة و الذي لا يزال في حالة فرار و قد تم تحويل المحجوزات إلى المصلحة و اتخاذ الإجراءات المصاحبة للحجز . و أسفرت عملية المداهمة الثانية التي تمت على مستوى الحي السكني الفوضوي بجنوب حي سيدي عبد القادر عن حجز ما يزيد عن 450 مشروب كحولي كانت مخبأة داخل مسكن لم يتم العثور على صاحبه الذي فر نحو وجهة مجهولة و هو من ذوي السوابق العدلية . العملية تمت بشكل سلس بعد رصد و متابعة دقيقين لمنافذ الحي . هذا و تقرر لاحقا تعميم نشرية بحث ستطال الفارين بعد تولي القيام بكل الإجراءات و إحالة الملف أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية .

البيض: الدرك يحجز 6 آلاف مشروب كحولي بالرقاصة

حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقاصة ولاية البيض، كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بــ 6192 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام ذات صنع محلي وأجنبي.

وحسب بيان لذات المصالح فإن وقائع القضية تعود لمعلومات واردة لذات الفرقة. مفادها نقل كمية من المشروبات الكحولية بدون رخصة على متن شاحنة. ليتم على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف شاحنة من نوع صوناكوم وعلى متنها شخص

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف المعني واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتقديمه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض

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البيض: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز 50 كلغ

حجزت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بأمن ولاية البيض، 49 كلغ و700 غرام من الكيف المعالج. وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم حجز خمسة مركبات سياحية و215 مليون سنتيم من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى سبعة هواتف نقالة مع توقيف ستة أشخاص متورطين. وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود لتمكّن ذات الفرقة بأمن ولاية البيض باستعمال أساليب التحري الحديثة. بالإطاحة بشبكة دولية تنشط على الصعيد الدولي بتهريب المخدرات والمتاجرة بها. بالتنسيق مع النيابة تم تمديد الاختصاص إلى ولايتين مجاورتين. حيث تم تفتيش مساكن المتورطين وتوقيفهم من بينهم شخصين من جنسية أجنبية كما تم بعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطين إنجاز ملف قضائي بتهمة جناية حيازة ونقل المخدرات “كيف معالج”. قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، إستراد المخدرات بطريقة غير مشروعة. بالإضافة كذلك إلى التهريب على أعلى درجة الذي يشكل تهديدا على الأمن والصحة العمومية. ليتم تقديمهم بموجبه أمام النيابة أين أصدر في حقهم أمر إيداع.

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