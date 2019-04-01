حجز 178 كلغ من الكيف مموهة داخل أفران الطهي في بومدفع بعين الدفلى

بعد عملية نوعية بين قوات أمن الجيش والدرك الوطني

تمكن عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات ببومدفع في ولاية عين الدفلى، بالتنسيق مع أفراد قوات أمن الجيش، من الإطاحة بشبكة وطنية للمتاجرة في المخدرات.

وأسفرت العملية عن حجز 177.9 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 3 أشخاص من بينهم بارون مخذرات فار من العدالة.

العملية وحسب مصادر «النهار»، تمت عقب توقيف شاحنة لنقل البضائع تحمل ترقيم ولاية تلمسان على مستوى الحاجز الثابت بمنطقة بومدفع على الطريق السيار شرق-غرب تجاه الجزائر العاصمة.

وقادت عملية التفتيش الدقيق للمركبة عقب الاستعانة بالثنائي السيوتقني إلى حجز كمية من المخدرات مخبأة بإحكام داخل أفران الطهي.

حيث زعم سائق الشاحنة أنه مجرد ناقل لهذه التجهيزات الإلكترونية لفائدة أحد زبائنه بولاية البليدة.

كما تم خلال العملية توقيف سيارة سياحية من نوع «غريت وال» بمنطقة الطوالبية بإقليم ولاية عين الدفلى على متنها شخصان كانا يقومان بمهمة فتح الطريق.

واستكشاف مواقع تواجد مصالح الأمن. كما توّجت العملية بتوقيف شخص ينحدر من أولاد يعيش بولاية البليدة، والذي كان بالجهة المقابلة في انتظار وصول شحنة المخدرات.