حجز 18 ألف قرص مهلوس بحوزة تاجر أسمدة بعين ولمان في سطيف

زوجة المتهم حاولت حرقها قبل وصول الأمن لتفتيش المنزل

تمكن، نهاية الأسبوع الماضي، عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين ولمان بسطيف، من توقيف تاجر وزوجته وحجز كمية معتبرة من المهلوسات.

العملية تمت بناء على معلومات تفيد بوجود شخص متخصص في بيع فضلات الدواجن والتي تستعمل كأسمدة عضوية للأراضي الفلاحية، يقوم بترويج الأقراص المهلوسة بالمدينة.

وبعد ترصد وتتبع تحركاته، تم تأكيد المعلومة ومداهمته، حيث تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 3000 قرص مهلوس من نوع “أكتيزاي” وبعد التحقيق معه و استصدار تسخيرة من وكيل الجمهورية بمحكمة عين ولمان لتمديد الاختصاص لمداهمة منزله بقصر الأبطال، وجدت عناصر الشرطة القضائية أن زوجة المتهم قد شرعت في حرق الأقراص المهلوسة التي كانت مخبأة بالمنزل، وتمكنت من حجز كمية ثانية بالمنزل قدرت بـ 15000 قرص مهلوس من نوع “أكتيزاي”، حيث تم توقيفه رفقة زوجته كذلك وحوّلا إلى مقر الفرقة للتحقيق معها وزوجها في مصدر هذه البضاعة. بعدها تم إعداد محضر جزائي وإحالة المتهم الرئيسي أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم تحويله إلى قاضي المثول الفوري وإيداعه الحبس المؤقت.