حجز 18 ألف كبسولة مهلوسة بأولاد جلال

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد جلال، التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك ببسكرة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، من حجز 18.900 كبسولة مهلوسة.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز 18.900 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ. وذلك إثر إقامة حاجز على مستوى إقليم الاختصاص.

كما أسفرت العملية عن حجز سيارة سياحية من نوع رونو كليو 4، مع توقيف المخالف وتسليمه للجهات القضائية المختصة.