حجز 1800 وحدة من المهلوسات وأسلحة بيضاء في تيارت

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من حجز كمية معتبرة ومن المخدرات والمهلوسات مع توقيف شخصين.

العملية تمت اثر معلومات وردت الى عناصر الشرطة عن قيام شخصين بترويج المخدرات وسط مدينة تيارت.

وتم تكثيف التحريات وتحديد هويتهما وتوقيفهما متلبسين، وبعد اخضاعهما للتلمس الجسدي ضبط بحوزتهما 4 غرام من الكيف المعالج.

واستمرارا للتحقيق تم تفتيش مسكن احدهما وعثر بداخله على 1800 وحدة من الأقراص المهلوسة من نوع دولوكس 50 ملغ.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وقاذف ناري يستعمل بالمشاجرات،ومبلغ مالي قدره 6300 دج من عائدات المتاجرة بالمخدرات والمهلوسات.

ومن المنتظر ان يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للنظر في قضيتهما.