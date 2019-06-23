حجز 181 كلغ من اللحوم الفاسدة على مستوى طريق السيار بالبليدة

تمكن أفراد السرية الإقليمية، لأمن الطرقات للدرك الوطني، بالبليدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37سنة، لارتكابه جنحة عدم امتلاك شهادة الفحص الطبي البيطري.

وتعود حيثيات القضية، حسب خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة لنهار اولاين إلى قيام أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بالبليدة بخدمة خارجية متمثلة في شرطة المرور بالطريق السيار شرق-غرب بين ولاية البليدة وولاية عين الدفلى.

حيث تم وضع نقاط مراقبة لمراقبة مستعملي الطريق، وعلى اثر هذا، تم توقيف شاحنة كانت محملة بـ 181 كلغ من لحوم بيضاء و حمراء (ديك رومي- لحم عجل) بدون امتلاك صاحبها لشهادة الفحص الطبي البيطري.

على إثرها تم اقتياده إلى مقر السرية، من أجل استكمال التحقيق، وبعد مراقبة اللحوم البيضاء من طرف الطبيب البيطري تبين أنها غير صالحة للاستهلاك ، نفس اليوم تم إتلاف البضاعة بمركز الردم التقني ببني مراد.