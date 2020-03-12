حجز 1844 قناع طبي وقائي بالمطار الدولي والميناء في وهران

أحبط أعوان الجمارك على مستوى كل من المطار الدولي “أحمد بن بلة” وميناء وهران، محاولة تمرير 1844 وحدة من الأقنعة الطبية الواقية إلى خارج الوطن.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن المدير الفرعي للإعلام الآلي والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بوهران، اليوم الخميس، حجز أعوان الجمارك بالمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء وهران 1300 قناع طبي وقائي.

وتمت هذه العملية، بعدما إكتشف الأعوان، أن هذه الأقنعة، كانت مخبأة داخل حقيبة لأحد المسافرين المتوجهين إلى اسبانيا.

وفي عملية مماثلة، تمكن أعوان الجمارك بالمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران، من حجز 544 وحدة من الأقنعة الطبية الواقية كانت مخبأة داخل حقيبة لأحد المسافرين المتوجهين إلى فرنسا.

وحسب ذات المصدر، تم توجيه هذه الكمية من الأقنعة الطبية، فور إتمام الإجراءات الإدارية، إلى القطاع الصحي بالولاية.

للإشارة، تم اقرار منع تصدير جميع وسائل الوقاية الصحية منها الأقنعة الطبية الوقائية، في إطار التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان مختلف شروط الوقاية بالجزائر، من انتشار فيروس كورونا.