حجز 1877 قرص إكستازي وتوقيف 8 تجار مخدرات بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن وهران في عمليات متفرقة. من الإيقاع بـ 3 شبكات إجرامية ينشط أفرادها في المتاجرة بالمؤثرات العقلية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية للهياكل القاعدية للمركبات.

وقامت ذات المصالح بتوقيف 08 أشخاص وحجز 1877 قرص مهلوس من نوع إكستازي. العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه لأفراد الشبكات. حيث بعد تكتيف التحريات وتتبع ترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكلاء الجمهورية لدى محكمة فلاوسن ووهران تم الإيقاع بهم. وحجز 1877 قرصا مهلوسا من المخدرات الصلبة إكستازي، محررات رسمية مزورة ومركبتين تستعملان في ترويج هذه السموم.