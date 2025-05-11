حجز 189 ألف قرص “بريغابالين” مموهة بين البصل في قسنطينة

تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة في إطار تنفيذ مهام الرقابة رفقة المصالح المختصة على مستوى الطريق السيّار شرق غرب من حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، فإن العملية تمت يوم 14/04/2025، أين تم حجز 189 ألف كبسولة بريغابالين 300 ملغ كانت مخبأة بآحكام في شاحنة ذات مقطورة حاملة لمادة البصل. حيث تم توقيف شخصين ومصادرة البضائع ووسيلة النقل وتقديم الموقوفين للجهات القضائية المختصة.

ومن جهة أخرى قامت الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بقسنطينة رفقة الفرقة الجهوية للجمارك بقسنطينة المتخصصة في مكافحة التهريب. وبالتنسيق مع المصالح المختصة من توقيف سيارة على متنها رجل وامرأة.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على 02 كلغ كيف معالج و186كبسولة بريغابالين و02 سيوف. حيث تم توقيف المعنيين وتقديمهم للجهات القضائية المختصة ومصادرة البضائع ووسيلة النقل.

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