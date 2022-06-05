حجز 19 ألف قرص “إكستازي” و”ليريكا” وتوقيف “بارونين” في قسنطينة!
وضعت مصالح فرقة البحث والتدخل في قسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، إثر عملية نوعية، حدا لنشاط “باروني” مخدرات يبلغان من العمر 27 و 45 سنة، تورطا في حيازة كمية ضخمة من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية قدر عددها بـ 5000 قرص “إكستازي”، بالإضافة إلى 14 ألف كبسولة “بريغابالين”.
وهي العملية التي تعود إلى استغلال معلومات مفادها عزم أشخاص على عقد صفقة بيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة “إكستازي” على مستوى أحد أحياء المدينة، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات التي كللت بإبطال الصفقة وتوقيف المركبة المشبوهة وسائقها الذي ينحدر من إحدى الولايات الشرقية المجاورة، حيث عثر بداخلها على الكمية المذكورة من المؤثرات العقلية، ليتم تحويل المعني لمقر الفرقة رفقة المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في حين مكّن التحقيق من توقيف شخص آخر ينحدر من ولاية قسنطينة، تورط في ذات القضية، قبل تفتيش مساكن المشتبه فيهما، أين تم حجز وصفات طبية وختم طبي يستخدم لأغراض مشبوهة، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة.
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية عن تهم الحصول عن طريق التهريب، حيازة، شراء قصد البيع، تخزين ونقل المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال مركبة ذات محرك، استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، محاولة تزوير أوراق عرفية، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس.
قسنطينة: توقيف نصاب متخفي بوثائق مزورة محل 21 أمر قضائي
كما تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة. من توقيف شخص، محل 21 أمر بالقبض صادرة من عدة محاكم بشرق ووسط البلاد. عن قضايا نصب وتزوير في محررات إدارية، تجارية، وبنكية، وإصدار شيكات بدون رصيد. ومبحوث عنه في قضية مماثلة لدى الأمن الحضري التاسع علي منجلي.
وقائع العملية تعود إلى تنسيق استعلاماتي بخصوص معلومات عن تخفي شخص مشبوه على مستوى المدينة القديمة. ليتم الترصد له وإعداد خطة مهنية مكنت من توقيفه.
وتبين عند مراقبته أنه يستخدم وثيقة هوية مزورة للتملص من المتابعات القضائية التي هو متورط فيهات. ومباشرة تم تحويله لمقر الفرقة، حيث بعد تأكيد هويته الحقيقية على مستوى محطة تحقيق الشخصية. تم تنقيطه و كشف أنه محل 21 أمر قضائي جلها أوامر بالقبض صادرة من محاكم عنابة، قسنطينة، الخروب. بالإضافة كذلك إلى بئر مراد رايس، عزازقة، بوفاريك، العلمة، الدرعان، الرويبة، و الشراقة، ليتم إنجاز ملفات جزائية عن ذات الأوامر القضائية. بالإضافة لملف منفصل عن قضية استخدامه لوثيقة هوية مزورة.
كما تبين ان المعني مبحوث عنه من قبل الضبطية القضائية للأمن الحضري التاسع بأمن دائرة علي منجلي في قضية مشابهة. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعني أمام النيابة المحلية.
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