حجز 19 ألف قرص مهلوس مخبأة داخل صناديق محملة بالبصل في معسكر

تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية معسكر من توقيف 6 مشتبه فيهم. في حيازة و ترويج المؤثرات العقلية تتراوح اعمارهم بين 27 و 44 سنة وتحجز كمية معتبرة منها قدرت بـ 19050 قرص مهلوس.

اضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج أثر معلومات تلقتها الشرطة مكنتها من توقيف مشتبه فيهما على متن مركبة سياحية متلبسين بحيازة 1200 قرص مهلوس. ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

كما أسفر التحقيق معهما على قيامهما بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من احدى الولايات الجانبية باتجاه مدينة تيغنيف. تم على اثرها إعداد خطة امنية محكمة مكنت من توقيف مركبة سياحية بها الممولين الرئيسيين للشبكة الاجرامية. و شاحنة محملة بمادة البصل بها 17850 قرص مهلوس كانت مخباة باحكام بالصندوق الخلفي للشاحنة .

تم تحويلهم الى مقر الفرقة لاستكمال اجراءات التحقيق ومن ثم تقديمهم امام وكيل الجمهورية .