حجز 19 قنطارا من حلوى “الحلقوم” مخلوطة داخل “بيطونيير”!

بعد مداهمة ورشة سرية في سطيف

تمكنت، نهاية الأسبوع الفارط، مصالح أمن ولاية سطيف، من حجز 19 قنطارا من الحلوى المعروفة “بحلوى الحلقوم” غير الصالحة للاستهلاك، بالنظر للوسط المتسخ الذي أنتجت فيه، ناهيك عن العتاد غير الصحي الذي استغل لإنتاجها، بعدما كانت موجهة للبيع في مختلف نقاط البيع بالجملة عبر الولاية.

العملية التي تندرج في إطار الجهود الوقائية لمصالح الشرطة حرصا منها على ضمان سلامة تامة للمنتوجات المعروضة للبيع، أطرها أفراد الشرطة التابعين لفرقة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف، وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد بقيام صاحب ورشة متخصصة في تصنيع الحلوى المعروفة بـ “حلوى الحلقوم” بطريقة وكيفيات غير سليمة، علما بأنه يحوز سجلا تجاريا يتيح له إنتاج هذا النوع من المواد، وبعد تحديد مكان الورشة ومراقبتها برفقة ممثلي إحدى القطاعات الشريكة، تبين أن صاحبها يستعمل عتادا غير صحي خلال تحضير منتوجاته، ويتعلق الأمر بوسيلتي خلط الإسمنت (Bétonnière)، اللتان كانتا تستعملان لتحضير تلك الحلوى، رغم كونها مصنوعة من الحديد المعرض للتآكل والأكسدة والصدأ، ناهيك عن إغفال جل شروط الصحة والنظافة اللازمتين داخل الورشة، لتحجز مصالح الشرطة كمية هامة من الحلوى التي كانت جاهزة للتسويق، وزنها 19 قنطارا، بعدما صنعت في تلك الظروف، مصالح أمن ولاية سطيف التي حرصت على إتلاف الكمية المحجوزة بالتنسيق مع المصالح المختصة، وأعدّت ملفا جزائيا ضد المخالف.

ويدخل هذا في إطار جهود مصالح الأمن الرامية إلى دحر كل الممارسات غير السليمة والخاطئة التي قد يبادر بها منتجو مختلف أنواع المواد الغذائية، معرضين المستهلك لمخاطر صحية كثيرة.