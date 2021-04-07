حجز 19 قنطار “زطلة” حاولت مجموعات إجرامية إدخالها عبر المغرب

أوقفت مفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة بين 31 مارس و6 أفريل، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 45 تاجر مخدرات، في عمليات متفرقة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد مكنت هذه العمليات، من حجز كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ19 قنطار و10 كيلوغرام.

وأشار البيان، إلى إن هذه الكميات المحجوزة من الكيف، قد تم حجزها بعدما حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال عمليات متفرقة، 19 تاجر مخدرات.

وضبطت ذات المصالح، 18 قنطار و48 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما تم توقيف 26 تاجر مخدرات وحجز 62 كيلوغرام من نفس المادة.

وكذا 41707 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 393 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وحجزت المفارز، 16 مركبة و349 مولدا كهربائيا و210 مطرقة ضغط.

بالإضافة إلى 7 أجهزة للكشف عن المعادن ومعدات تفجير، وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وكذا 732 كيس من خليط خام الذهب والحجارة.

بينما تم توقيف 12 شخصا آخرا وحجز 9 بنادق صيد ومسدسين آليين، و41 قنطار من مادة التبغ، و8372 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة.

ونُفذت هذه العمليات، بكل من تمنراست والوادي وبسكرة وجيجل وسطيف وأم البواقي.

وفي سياق آخر، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ6787 لتر، بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وورقلة.

فيما تم توقيف 107 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن صالح وأدرار وتلمسان والنعامة وجانت وغرداية وإن أمناس.