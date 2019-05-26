حجز 190 قنطار من ” الفرينة ” غير مفوترة على متن جرار بتيارت

إثر قيام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدريسة بتيارت بدورية ،على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بمحور الدوران 05 جويلية بلدية مدريسة ولاية تيارت

لفت إنتباههم جرار طريقي نوع رونو، كان قادما من إتجاه بلدية فرندة نحو بلدية عين الذهب ، أين تم إيقافه، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية والأجهزة الخاصة به

تبين أن السائق يحمل على الجرار كمية من حبوب القمح اللين تقدر بـ 190 قنطار من مادة القمح اللين ، التي تقدر قيمتها المالية الإجمالية 342.000 دج ،

بعد معاينة السلعة تبين أن الأكياس مملوءة بمادة القمح اللين (فرينة) لكنها مختلطة ، في وقت ذهبت الشكوك في كون السلعة بضاعة أجنبية وليست منتوج محلي لكونها مختلطة،

وبعد التحقيق مع المشتبه فيه صرح أنه قام بشرائها من السوق الأسبوعي قصد إستغلالها كأعلاف لتغذية المواشي الخاصة به ببلدية عين الذهب ،

كما صرح أنه لا يملك سجل تجاري، وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية كقضية عدم الفوترة ، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري تم حجز البضاعة و تسليمها إلى رئيس وحدة تخزين الحبوب ببلدية مدريسة.