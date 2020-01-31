حجز 190 كلغ من اللحوم البيضاء فاسدة كانت موجهة للتسويق وتوقيف مالكها بسوق هراس

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بسوق أهراس، من حجز كميات كبيرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك كانت موجهة للبيع، مع توقيف مالكها.

عملية توقيف المشتبه فيه وحجز الكمية، كانت بناء على معلومات وردت للمصلحة، بخصوص وجود مستودع تنبعث منه روائح كريهة. وبالإنتقال لعين المكان وإستدعاء صاحب المستودع، وبعد تفتيشه عثر بداخله على كمية كبيرة من اللحوم البيضاء داخل صناديق، قدرت بإجمالي 190 كلغ بين دجاج وديك رومي، كانت معدة للتسويق.

وبالتنسيق مع المصالح المختصة، تم عرض الكمية المحجوزة على الطبيب البيطري ومديرية التجارة اللذين أثبتوا فسادها وغير قابليتها للإستهلاك، ليتم على الفور إتلافها.

على إثر ذلك أيضا تم توقيف المشتبه فيه الذي حول لمقر المصلحة أين أتخذت في حقه جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد بإنجاز ملف قضائي.

الملف القضائي عن تخزين منتوج في مستودع لا يتوفر على أدنى شروط الصحة والنظافة وغير صالحة للإستهلاك، حيازة منتوج فاسد كانت موجهة للبيع لتغذية الإنسان وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.