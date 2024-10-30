حجز 2 قنطار من المخدرات بالبليدة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمخدرات.

العملية مكنت من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، متكونة من 09 أشخاص. مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات مع ضبط 223 كلغ من الكيف المعالج. وجاءت على إثر تحريات ميدانية وأبحاث عملياتية معمقة، توصل من خلالها محققو المصلحة إلى كشف المخطط الإجرامي وتحديد مواصفات الشاحنة المستعملة من قبل أعضاء الشبكة في نقل هذه السموم. والتي تم رصد تحركاتها بواسطة كاميرات المراقبة، ليتم توقيفها على الفور على مستوى المدخل الغربي لمدينة البليدة.

التفتيش الدقيق للشاحنة، المدعم بفرقة سينوتقنية متخصصة في الكشف عن المخدرات، أسفر عن إكتشاف كمية معتبرة من الكيف المعالج. مموهة ومخفية في تجاويف مهيأة خصيصا لهذا الغرض بمقطورة الشاحنة.

وأسفرت العملية، التي تم تنفيذها تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، عن توقيف 09 عناصر من الشبكة الإجرامية وحجز 223 كلغ من الكيف المعالج، وشاحنة ذات مقطورة ومركبتين سياحيتين.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.