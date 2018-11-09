حجز 2 كغ من المخدرات و3179 قرص مهلوس بين البليدة وتيبازة

تمكنت، مصالح الدرك الوطني بالبليدة، اليوم الجمعة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص تتاجر بالمخدرات والاقراص المهلوسة بين ولايتي البليدة وتيبازة.

عملية توقيف المتهمين من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بموزاية، جاءت على إثر معلومات مفادها، قيام اربعيني رفقة شريك له بنقل وترويج المخدرات بضواحي موزاية الى الغرب من ولاية البليدة و حتى اقليم بلدية الحطابة بولاية تيبازة المجاورة.

وحسب المصادر، تم فتح تحقيق في القضية وتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ويتعلق الامر بأحد معتادي الاجرام حيث كان هذا الأخير يتخذ من احدى المقابر القديمة سوقا مفتوحة لترويج السموم وبيعها بالتجزئة والجملة.

اين تم الترصد لهذا الأخير، وتوقيفه متلبسا.

كما تم حجز كمية من المخدرات قدرت بـ2 كغ و200 غرام من صنف الكيف المعالج الى جانب كمية كبيرة من الأقراص ذات أساس مخدر قدرت بـ3179 قرص من نوع البولة الحمراء.

بالإضافة، تم ضبط أسلحة محظورة على غرار بندقيتي صيد بحري وثلاثة سيوف من الحجم الكبير وشماريخ، قاطع كيتور وخناجر الى جانب قناع وجه بلاستيكي يستعمله المجرمون من اجل الاعتداء على المواطنين.

ومواصلة للتحقيقات، تمكنت عناصر الدرك الوطني من توقيف اثنين اخرين احداهما من بلدية الحطاطبة في العقد الثالث من العمر وشريكهما الآخر.

حيث تم ايداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بأمر من الجهات القضائية.