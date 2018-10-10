حجز 2 كلغ من القنب الهندي بحوزة شاب بالرويبة في العاصمة

حجزت الشرطة القضائية بالرويبة في العاصمة 2 كلغ من القنب الهندي وكذا كمية من الأقراص المهلوسة مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.

وحسب أمن ولاية الجزائر لفت انتباه عناصر الشرطة إثر دورية سيارة مركونة بالقرب من الملعب الأولمبي على متنها شاب في العشرين.

وعقب إخضاعه للتفتيش والتحري أسفرت العملية إلى حجز 2.1 كلغ من القنب الهندي و35 قرص مهلوس كانت ببيته.

وأثناء التحقيق معه اعترف أن ما ضُبط بحوزته، تحصّل عليه من عند شخص آخر مشتبه فيه، هذا الأخير تمّ توقيفه .

وقد تم تقديم المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية المختص إقليميا.