حجز 2.290 قرص مهلوس بسوق أهراس

تمكنت الفرقة المتعددة المهام بمداوروش، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس “إقليم المديرية الجهوية للجمارك عنابة”. وبالتنسيق مع مصلحة الوقاية وأمن الجيش بالقطاع العسكري بسوق أهراس - الناحية العسكرية الخامسة. من حجز 2.290 قرصاً مهلوساً من نوع إكستازي و100 غ من مسحوق الإكستازي.

جاءت العملية عقب إستعلام أمني مشترك، حيث تم ضبط الكمية داخل مركبة سياحية من نوع داسيا لوغان بعد تفتيش دقيق. وقد تم تحرير محضر حجز، مع تقديم المخالفين أمام نيابة محكمة مداوروش لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتجسد هذه العملية التزام مصالح الجمارك بمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز التنسيق الميداني الدائم مع مختلف الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، حمايةً للمجتمع وصوناً للأمن العام

